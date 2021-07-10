На северо-западе Афганистана правительственные силы отразили атаку талибов*

Правительственные силы отразили атаку боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) на город Калайи-Нау. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Калайи-Нау — центр провинции Бадгис, которая находится на границе с Туркменистаном. Как заявил Шамс, талибы перешли в наступление вечером, столкновения длились всю ночь.

«Более 50 боевиков убиты и ранены в ходе столкновений», — сказал он.

Ранее боевики движения «Талибан» атаковали один из районов Кандагара — второго по численности населения города Афганистана.

По данным источников, террористы атаковали один из районов города и захватили два аванпоста. Сообщается, что некоторые жители этого района покинули свои дома. Городская полиция заявляет, что к месту нападения прибыли дополнительные силы, чтобы отразить атаку талибов.

До этого пограничные города — Ислам-Кала и Торгунди — в провинции Герат на западе Афганистана перешли в руки «Талибана».