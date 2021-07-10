В Киеве заявили о внезапном отказе Rolls-Royce оснастить украинские катера

Британская компания Rolls-Royce не будут поставлять Украине комплектующие для десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его словам, ситуация с постройкой этих суден «начинает походить на закрученный детектив».

«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», — сказал Бирюков.

При этом он отметил, что британская компания без проблем поставляет водометы для российских патрульных катеров — «Рапторов».

Бирюков также сообщил, что два построенных «Кентавра» не могут передать флоту в течение двух лет в связи с отсутствием подписанного приказа о создании комиссии по приемке.

Первый катер типа «Кентавр» спустили на воду в сентябре 2018 года. Судна оснащены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, они могут развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.

Ранее на Украине раскритиковали новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» и сравнили их с «братской могилой».