Фрегат «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем ракет «Циркон»
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Планируется, что первым штатным носителем «Цирконов» станет фрегат «Адмирал Головко», — сказал источник.
«Адмирал Головко» является третьим по счету и вторым в серии фрегатом проекта 22350. Судно намерены отправить на ходовые испытания весной следующего года. В боевом составе Северного флота в настоящее время числятся два фрегата данного проекта — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие этих кораблей — ракетный комплекс «Калибр-НК».
Ранее стало известно, когда начнутся государственные испытания ракет «Циркон».