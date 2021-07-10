Фрегат «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем ракет «Циркон»

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется, что первым штатным носителем «Цирконов» станет фрегат «Адмирал Головко», — сказал источник.

«Адмирал Головко» является третьим по счету и вторым в серии фрегатом проекта 22350. Судно намерены отправить на ходовые испытания весной следующего года. В боевом составе Северного флота в настоящее время числятся два фрегата данного проекта — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие этих кораблей — ракетный комплекс «Калибр-НК».

Ранее стало известно, когда начнутся государственные испытания ракет «Циркон».