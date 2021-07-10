Reuters сообщило об отсутствии у США планов давать военную помощь Гаити

США в настоящее время не намерены предоставлять военную помощь Гаити, передает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника администрации американского президента.

При этом представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что власти Гаити действительно запросили у правительства Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства президента республики Жовенеля Моиза.

«И мы остаемся в регулярном контакте с должностными лицами Гаити, чтобы обсуждать, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Гаити попросило Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента страны Жовенеля Моиза.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству главы государства.