Назван срок выхода участвующих в Sea Breeze кораблей из Черного моря

Ответственный за проведение учений Sea Breeze 2021 со стороны США Стюарт Бауман заявил, что большинство кораблей, прибывших на мероприятие в Черное море, покинут акваторию после болгарских учений. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Большинство кораблей, которые принимали участие в Sea Breeze, также примут участие в Breeze - болгарских учениях. Поэтому они останутся в Черном море на какой-то период времени. Очевидно, они не превысят ограничений по времени, предусмотренных конвенцией Монтре», — подчеркнул Буман.

Ежегодные военные учения Sea Breeze 2021 стартовали в конце июня.

Болгарское мероприятие Breeze состоится с 11 по 19 июля 2021 года. В нем поучаствуют более двух тысяч военнослужащих из 14 стран. Среди них: США, Украина, Албания, Бельгия, Грузия, Италия, Латвия, Турция, Румыния, Польша, Испания и другие. В учениях они задействуют 30 кораблей, три самолета и восемь вертолетов.

Ранее Бауман заявил, что проводимые в Черном море учения с привлечением войск НАТО не связаны с конфронтацией в Донбассе.