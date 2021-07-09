США провели испытания боеголовки, долетающей до Москвы за 20 минут

Военно-воздушные силы США провели наземные испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая способна долетать до Москвы за 20 минут. Об этом сообщило издание The Drive.

Подрыв был совершен на авиабазе Эглин во Флориде. Военные изучали силу взрыва и разрушительные способности боеголовки. По информации издания, устройство сконструировано при помощи технологии Lethality Enhanced Ordnance с использованием взрывчатого вещества PBXN-110.

Ракета может долететь до Москвы за 20 минут, до Пекина — за полчаса.

Ранее стало известно, что в 2020 году ядерные державы увеличили число развернутых боеголовок до 3825. В 2019 году данный показатель составлял 3720.