Таджикистан призвал ОДКБ помочь в охране границы с Афганистаном

Постоянный и полномочный представитель Республики Таджикистан при Организации Договора о коллективной безопасности Хасан Султонов попросил членов ОДКБ помочь в охране границы республики с Афганистаном. Об этом он сказал в среду, 7 июля, на заседании постоянного совета объединения, прошедшем в режиме видеоконференции.

«Эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе, принятие мер по усилению потенциала по защите южных рубежей», — заявил Султонов.

Ранее стало известно, что свыше тысячи афганских военных после боев с талибами (организация запрещена в России)* отступили в Таджикистан.

В связи с этим президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил главе Минобороны республики Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военных из-за ситуации на границе с Афганистаном.