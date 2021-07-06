Самолет Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего Ан-26 на Камчатке

Самолет Ил-38 Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В ВВО сообщили, что для поиска пропавшего воздушного судна используется противолодочный самолет средней дальности, слежения и ликвидации подводных лодок условного противника.

Во вторник, 6 июня, пассажирский самолет Ан-26, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь.

Ранее власти Камчатки опубликовали список членов экипажа и пассажиров пропавшего Ан-26, в них присутствует глава камчатского поселка Палана Ольга Махирева.

До этого сообщалось, что власти Камчатки не располагают данными о падении Ан-26 на Камчатке в море.