На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе учений пуски крылатых ракет. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что летно-тактические учения проходили на территории Энгельсского соединения дальней авиации.

В ходе маневров Ту-95МС отработали полеты в ночное время суток, а также экипажи вывели авиационную, автомобильную и специальную техники из-под удара условного противника.

«Основной задачей батальона аэродромно-технического обеспечения была своевременная и качественная подготовка авиационной техники к вылетам», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным департамента, самолетами управляли молодые летчики.

Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них задействованы подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Учения продлятся до 9 июля.

Ранее сообщалось, что в Японии предупредили США о «новом Перл-Харборе» из-за российских учений.