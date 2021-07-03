Свыше 300 афганских военных перешли границу с Таджикистаном после боя с талибами*
Более 300 афганских пограничников пересекли государственную границу с Таджикистаном после того, как радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) захватило погранкомендатуру Хохон. Об этом рассказали в пресс-центре погранвойск Таджикистана, сообщает РИА «Новости».
Переход был осуществлен через охраняемый участок границы между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор» погранотряда «Ш. Шохин».
«Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим афганским военнослужащим перейти на свою территорию», — сказали в пресс-службе.
Там также уточнили, что в настоящее время ситуация на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских военных.
Ранее сообщалось, что бойцы радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шер Хан Бандар в афганской провинции Кундуз.