С корабля ВМС США засняли российские учения в Черном море

Американский журналист, который находился на борту эсминца ВМС США «Росс», заснял учения российских кораблей и авиации в Черном море. Кадры были выложены в Twitter.

Российские учения прошли на фоне международных маневров НАТО Sea Breeze. На видео попали российский военный корабль «Ладный» и самолеты, выполняющие тренировочные полеты.

Позже в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пояснили, что в полетах поучаствовали истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Летчики отрабатывали нанесение ракетных и бомбовых ударов.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных.