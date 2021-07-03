Главком ВСУ отреагировал на скандал с формой девушек на параде

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 2 июня провел встречу с главой Минобороны страны Андреем Тараном после скандала, который разгорелся из-за планов вывести женщин-военных на парад по случаю Дня Независимости на каблуках. Об этом сообщает «Гордон».

Они лично встретились с курсантками с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые будут маршировать на параде в День Независимости Украины, и обсудили форму одежды для этого торжественного мероприятия.

Как рассказал Хомчак, в самом институте среди курсанток был проведен опрос и почти все выступили за то, чтобы выходить на парад в парадной форме.

«Девяносто девять процентов присутствующих здесь девушек за то, чтобы пойти в парадной форме. Такое решение принято, так как учебные заведения все идут в парадной форме. Боевые части — в боевой форме», — сказал Хомчак.

Также главком ВСУ и министр обороны предложили курсанткам на параде ко Дню Независимости в порядке эксперимента маршировать в обуви на каблуках.

Ранее в Раде вспыхнул скандал из-за планов Минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовали от Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках.

Впоследствии Минобороны Украины согласилось заменить туфли на каблуках на другую женскую обувь для курсантов военных институтов, которых готовят для участия в параде ко Дню независимости страны.