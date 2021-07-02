Bloomberg: США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан принять беженцев из Афганистана

Соединенные Штаты попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американской стороне во время ее кампании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Данное соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества США со странами Средней Азии. Оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования.

Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующее соглашение на этой неделе, пока находятся в Вашингтоне с рабочими визитами.

По словам источников, в Вашингтоне настаивают на том, чтобы власти данных государств позволили проводить разведку с их территории. Это соглашение может быть выгодно для обеих сторон, так, боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) продвигаются все дальше, на сегодняшний день они уже подошли к границам Таджикистана.

Ранее военные Соединенных Штатов покинули аэродром Баграм в Афганистане – основную позицию американских войск в ходе борьбы с террористическими группировками.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.