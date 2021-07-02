Войска США покинули основной опорный пункт в Афганистане

Военные США покинули аэродром Баграм в Афганистане – основную позицию американских войск в ходе борьбы с террористическими группировками. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Associated Press.

«Аэродром был полностью передан Афганским силам национальной безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты оставят в Афганистане около 650 военных для обеспечения безопасности дипломатов. Кроме того, Вашингтон планирует временно сохранить несколько сотен солдат в аэропорту Кабула для помощи турецким военнослужащим.

В апреле текущего года президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и приступают к выводу войск из страны. Министерство иностранных дел Китая раскритиковало это решение.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.