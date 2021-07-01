Контр-адмирал назвал способы противостояния НАТО в Черном море

Контр-адмирал Владимир Захаров назвал три варианта активных действий, которые Черноморский флот может предпринять в случае регулярного нарушения российских водных границ в Крыму кораблями НАТО.

«Если они будут вот так вот лезть на рожон, то, конечно, в этом случае, я думаю, пару раз придется дать по зубам. В нашем понимании это вытолкнуть нарушителя другим кораблем или судном — у нас для этого, например, подойдет ракетный крейсер «Москва» — он может влупить тараном так, что мало никому не покажется. Кроме того, у нас есть гражданские суда, буксиры и так далее. То есть мы можем вытолкнуть, выпихнуть из наших территориальных вод. Причем это не будет считаться применением оружия», — подчеркнул Захаров.

Если эти меры не помогут, продолжил он, можно будет применить артиллерию. «Но выстрелить по таким местам корабля, где нет личного состава, чтобы не было погибших», — пояснил контр-адмирал.

Следующий этап — это боевое применение оружия. «Но надо понимать, что в нашем понимании применение оружия — это война. Например, у Израиля это в порядке вещей, а мы это расцениваем как начало войны, со всеми вытекающими последствиями — готовятся все существующие силы и средства, включая ядерные силы. И дальше развитие событий непредсказуемы. Нанося удар по кораблю, ты должен быть готов к любой войне», — отметил Захаров.

При этом он выразил уверенность, что до применения оружия дело не дойдет, поскольку «дураков в НАТО нет», «хотя в последнее время все чаще по этому поводу возникают сомнения».

Ранее Экс-главком ВМФ предложил оградить Крым минами, чтобы избежать повторения провокаций НАТО, связанных с вторжением в территориальные воды России.

23 июня Британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.