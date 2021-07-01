В Минобороны Италии объяснили, как их фрегат оказался в Черном море

Министерство обороны Италии заявило, что фрегат «Вирджинио Фазан» зашел в акваторию Черного моря, чтобы принять участие в учениях НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Корабль участвует в учениях НАТО в Черном море, эта деятельность входит в рядовую под контролем Сил быстрого реагирования НАТО. В частности, фрегат «Вирджинио Фазан» участвует в учениях «Sea breeze 2021», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что итальянский фрегат с управляемым ракетным вооружением «Вирджинио Фазан» вошел в акваторию Черного моря, за его передвижением следят военные Черноморского флота.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных.

23 июня Британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.