WP узнала, что Китай строит более 100 шахт для запуска баллистических ракет

Власти КНР приступили к строительству более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет. Работы ведутся в пустыне на территории китайской провинции Ганьсу, пишет газета The Washington Post.

Как сообщает издание, с таким утверждением выступили сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния). Они ознакомились со снимками, сделанными при помощи коммерческих спутников. На них якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, которые имеют элементы, повторяющие те, которые существуют на уже имеющихся у Китая объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками. Исследователи также якобы обнаружили на снимках «частично достроенный пункт управления», говорится в статье.

«Строительство более 100 новых пусковых шахт, если его закончат, станет для Китая переменой исторического масштаба, считается, что эта страна обладает сравнительно скромным арсеналом, который включает в себя от 250 до 350 единиц ядерных вооружений», — сказано в публикации.