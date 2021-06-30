В Израиле опубликовали видео с «уничтожением» российского ракетного катера

Компания Rafael, являющаяся одним из крупнейших израильских производителей в сфере военно-промышленного комплекса, продемонстрировала новую крылатую ракету Sea Breaker, показав в анимационном видеоролике уничтожение ракетного катера советского производства. Видео опубликовано на официальном сайте компании.

В анимационном ролике показано уничтожение ракетного катера с бортовым номером 962. Согласно открытым данным, такой катер Р-71 «Шуя» (проект 1241) входит в состав Черноморского флота ВМФ России, а также был спущен на воду в 1983 году.

По словам производителя, новая управляемая ракета как наземного, так и морского базирования может уничтожать цели на расстоянии до 300 км в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. Одной ракеты достаточно для уничтожения цели класса «фрегат».

Ранее обозреватель Крис Осборн рассказал, что военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, во время которых моделируется масштабное воздушное противостояние крупных держав.

Ракетные катера проекта 1241 строились в СССР и России с 1979 по 1996 год. Продавались за рубеж, в том числе в Йемен.