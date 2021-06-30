Forbes назвал действия России «зловещим знаком» для Британии

Решение России открыть предупредительный огонь по курсу движения зашедшего в российские воды британского эсминца Defender является «зловещим знаком» для Великобритании, считает автор журнала Forbes Дэвид Экс.

Журналист обращает внимание на то, что спустя несколько дней после инцидента Россия перебросила на расположенную на побережье Средиземного моря авиабазу Хмеймим в Сирии носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К. При этом в средиземноморской акватории находится новый авианосец Королевского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth вместе с боевой группой.

«Неясно, что может произойти дальше, но предупредительный огонь россиян по эсминцу Defender во время его прохода вблизи Крыма, является зловещим знаком», --выражает свое мнение автор статьи.

Он также привел слова аналитика и докторанта кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Роба Ли, который считает, что после инцидента с Defender Россия будет готова «действовать более агрессивно» в отношении HMS Queen Elizabeth и «возможно, имитировать авианосные удары».

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

25 июня в рамках учений на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии были переброшены самолеты МиГ-31К, способные применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал».