Ливанская армия организовала экскурсии на вертолетах для пополнения бюджета

Армия Ливана организовала экскурсии на вертолетах для пополнения военного бюджета, сообщает телеканал LBC.

«Армия Ливана с четверга запускает воздушные прогулки над Ливаном для гражданских. Данное решение принято в рамках плана по обеспечению финансов для нужд вооруженных сил, на которых отразились последствия финансового краха в стране», — рассказали представители ливанской армии.

Командующий ливанской армии Джозеф Аун считает, что возможный развал вооруженных сил страны приведет к ее распаду и уничтожению государственности. Такого же мнения придерживается глава службы общей безопасности страны бригадный генерал Аббас Ибрагим, который, тем не менее считает, что финансовый и политический кризис в Ливане не сможет разрушить армию.

В Ливане с осени 2019 продолжается тяжелый финансовый и политический кризис, из-за неспособности справиться с которым в отставку подали уже два правительства. До сих пор, из-за отказа нового премьер-министра Мустафы Адиба сформировать правительства, Ливан остается без компромиссного руководства.