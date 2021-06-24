В МИД заявили о политическом компоненте инцидента с эсминцем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море имеет политический компонент, заключающийся в провокативной деятельности стран НАТО в отношении российской стороны. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Для чего это нужно? Для того, чтобы информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный в том числе в недрах Брюсселя, относительно якобы нашей непредсказуемости, относительно якобы нашей угрозы этому самому западному миру. Вот для этого нужны провокативные действия. Это и есть политический компонент», — отметила она.

Ранее глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что эсминец Defender во время инцидента в Черном море следовал в украинских территориальных водах, на что он имеет право согласно статье 19 Конвенции ООН по морскому праву.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.