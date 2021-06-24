В ООН рассказали, чего ждут после инцидента с британским эсминцем

ООН хотела бы наблюдать снижение напряженности в Черном море после недавнего инцидента с британским эсминцем в российских водах, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, которого цитирует ТАСС.

«Мы видели сообщения об этом. Мы хотели бы видеть снижение напряженности любым возможным способом», — сказал он.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн, в свою очередь, заявил, что экипаж не провоцировал конфликт во время инцидента.