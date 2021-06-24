Рябков об инциденте с британским эсминцем: мы можем бомбить

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, комментируя инцидент с британским эсминцем HMS Defender в Черном море, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Об этом сообщает РИА «Новости».

В разговоре с журналистами Рябков предостерег «всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов».

Он также подчеркнул, что безопасность России превыше всего.

«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает — мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», — ответил Рябков на вопрос, что можно делать в будущем во избежание подобных инцидентов.

Ранее в России предложили внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.