Журналист «Би-би-си» подтвердил нарушение британским эсминцем границ России

Корреспондент «Би-би-си» Джонатан Бил, который находился на борту британского эскадренного миноносца Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил территориальные воды России у берегов Крыма. Аудиозапись, сделанная на борту во время инцидента, опубликована на сайте телерадиокомпании.

«HMS Defender продолжил свой путь в территориальных водах Крыма примерно на расстоянии 12 миль от полуострова, мы видим побережье», — сказал он.

По словам журналиста, российские военные несколько раз предупредили экипаж британского корабля по радиосвязи. В одном из сообщений говорилось: «Если вы не измените курс, мы будем стрелять».

Когда Defender приблизился к южной оконечности Крыма, экипаж миноносца уже находился на боевых постах, а системы вооружения корабля были наготове, уточнил он.

«Это был преднамеренный шаг, чтобы продемонстрировать нашу позицию России», — подчеркнул корреспондент.

Кроме того, Бил отметил, что над эсминцем Королевских ВМС пролетели около 20 российских истребителей. Он также расскакзал, что слышал выстрелы.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ложными заявления британского посольства и министерства обороны Великобритании о том, что в сторону нарушившего российскую границу эсминца Defender не было произведено предупреждающих выстрелов.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.