Эксперт рассказал, что британский эсминец нарушал российскую границу в боеготовом состоянии

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Газете.Ru», что британский эсминец Defender пересекал российскую границу с работающими боевыми системами.

«Все боевые системы этого эсминца работали, включая радиолокаторы системы наведения вооружений ПВО, ракетного оружия и так далее. То есть, он шел на эту провокацию в боеготовом состоянии. Поэтому был выбран путь демонстративного применения вооружения. Или так, или таранить», — пояснил Мураховский.

По словам эксперта, при незаконном пересечении госграницы нарушителей сначала предупреждают, а затем проводят демонстративные силовые меры.

«Процедура стандартная — сначала нарушителя предупреждают по средствам связи международными морскими сигналами, если это не помогает, тогда уже могут проводиться демонстративные силовые меры. В советское время в такой ситуации таранили корабли-нарушители», — добавил он.

Мураховский подчеркнул, что подобные провокации проводятся регулярно со времен холодной войны: «Всегда красные линии тестируются на прочность силой. Так было в годы холодной войны, так происходит и сейчас».

Ранее стало известно о нарушении государственной границы РФ в районе мыса Фиолент (Крым) британским эсминцем Defender. Российский Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца, после чего британский корабль покинул территориальные воды РФ.