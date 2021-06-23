В Генштабе заявили о нейтрализации угрозы со стороны ПРО США

Россия разработала средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Генштаба ВС России, генерала армии Валерия Герасимова.

Он рассказал об этом во время Московской международной конференции по безопасности.

«Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи нашей границы, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором», — сказал Герасимов

По словам начальника Генштаба, элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, а также придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об увеличении иностранного военного присутствия рядом с российскими границами.

Перед этим стало известно, что вооруженные силы США начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе в Польше. При этом Вашингтон подчеркивает, что размещение ПРО вблизи границ России не способно подорвать ее военно-стратегический потенциал, а создаваемая база будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.