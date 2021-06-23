Тихоокеанский флот проводит учения на Курилах и Сахалине

Тихоокеанский флот России и войска Восточного военного округа (ВВО) начали боевые учения на южно-курильских островах, Сахалине и в акватории Японского моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«В общей сложности в мероприятии боевой подготовки принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения», — говорится в сообщении.

Темой учений стала «исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств».

В ходе учений, которые продлятся пять дней, войска и флот проведут отработку морских и тактических десантов.

Корабли Тихоокеанского флота на учениях отработали удар по объектам и авианосцам условного врага, а до этого, совместно с авиацией, отработали борьбу с самолетами условного противника.