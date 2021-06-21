Нарышкин заявил, что в СССР знали точную дату нападения Германии за 11 дней

В СССР знали о точной дате нападения Германии на СССР за 11 дней благодаря агентурным сведениям, полученным с территории Финляндии. Об этом в статье «В войну разведка вступила первой» в журнале «Национальная оборона» написал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений», — говорится в статье.

Точная дата была названа в донесении от 11 июня 1941 года, которое направил резидент разведки НКГБ в Финляндии Е. Т. Синицын.

«Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне, и прямо указан срок вторжения», — отмечает Нарышкин.

Вместе с тем Нарышкин напомнил, что кроме плана «Барбаросса» для внезапного нападения на Советский Союз, «по личному указанию Гитлера была разработана многоэтапная операция по сокрытию истинных действий по подготовке агрессии».

29 декабря 1940 года советская резидентура в Берлине доложила в Москву о готовящемся нападении нацистской Германии на СССР. Информация была получена при помощи завербованного сотрудника имперского МИД. С сообщением в срочном порядке ознакомили Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова. В следующие месяцы советские разведчики буквально закидывали Москву донесениями подобного рода.