Нарышкин рассказал, как Сталин не верил в готовность Германии напасть на СССР

Руководитель СССР Иосиф Сталин считал дезинформацией сообщение советских разведчиков о готовящемся к июню 1941 года нападении Германии на Советский Союз. Об этом в статье «В войну разведка вступила первой» в журнале «Национальная оборона» написал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

В нем глава СВР рассказал, что сведения от источника о намерениях гитлеровской Германии было донесено до Сталина из берлинской резидентуры 16 июня 1941 года.

На следующий день он вызвал в Кремль наркома госбезопасности Всеволода Меркулова и начальника разведки НКГБ Павла Фитина. Сталин хотел лично удостовериться, что передавший эту информацию источник действительно надежен.

Фитин попытался убедить Сталина в абсолютной надежности этой информации, однако тот ему не поверил.

«Внимательно выслушав объяснения, вождь реагировал резко: «Дезинформация. Можете идти», — говорится в статье.

По мнению Нарышкина, Сталину распорядился, чтобы руководство разведки максимально верифицировало добытую информацию и Фитин сразу же потребовал проверить эти данные.

29 декабря 1940 года советская резидентура в Берлине доложила в Москву о готовящемся нападении нацистской Германии на СССР. Информация была получена при помощи завербованного сотрудника имперского МИД. С сообщением в срочном порядке ознакомили Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова. В следующие месяцы советские разведчики буквально закидывали Москву донесениями подобного рода.