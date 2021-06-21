Захарова оценила решение США взорвать в океане бомбу для испытаний авианосца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение ВМС США взорвать в Атлантическом океане подводную бомбу с целью проведения испытаний авианосца »Джеральд Форд» не соответствует климатической доктрине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Детонация оказалась такой силы, что у побережья Флориды зафиксировали колебания магнитудой почти 4. <...> Как это вписывается в американскую климатическую доктрину?» — уточняет Захарова.

Затем она напомнила высказывание президента США Джо Байдена о необходимости обеспечить более устойчивое будущее и принять в течение текущего десятилетия решения по преодолению климатического кризиса, который угрожает всему человечеству.

Ранее американские военные подорвали бомбу мощностью 20 т в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у восточного побережья Соединенных Штатов. Контролируемый взрыв был проведен 18 июня в рамках испытаний.