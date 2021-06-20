Российские военные развернули колонну США в Сирии

Российские военные блокировали колонну Вооруженных сил США в Сирии, сообщает канал «Русская Весна».

Во время работы по обеспечению безопасного движения у населенного пункта Телль-Тамр в сирийской провинции Хасеке российские военнослужащие зафиксировали передвижение колонны из четырех бронеавтомобилей с американскими флагами.

«Военные США передвигались без предварительного уведомления российской стороны и нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций», — указано в сообщении.

После блокировки колонны российскими военными, американское подразделение было вынуждено развернуться.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) заявили, что возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность перевозки военных грузов и перемещений техники на востоке Сирии. Российские военные также напомнили, что силы коалиции находятся на территории страны незаконно, их присутствие в Сирии «противоречит нормам международного права».