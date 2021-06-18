Российские бомбардировщики Су-34 провели учения под Воронежем

Десять истребителей-бомбардировщиков Су-34 и более 200 человек летного и инженерно-технического состава приняли участие в тактических учениях в Воронежской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу служба Западного военного округа.

Маневры проводились истребительным авиационным полком Ленинградской армии ВВС и ПВО.

«По плану учения экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили элементы воздушного боя, такие как нанесение ракетно-бомбовых штурмовых ударов по объектам, имитирующим командные пункты, скопления живой силы и техники «противника», — сообщили в пресс-службе.

В качестве средств поражения бомбардировщики применили ракеты С-13 класса «воздух-поверхность», управляемые ракеты ближнего маневренного боя Р-73, а также 30-мм авиационные пушки ГШ-30-1. Также в ходе учений было отработано подавление средств ПВО условного противника с помощью бортового радиоэлектронного комплекса «Хибины».

Ранее Российские корабли Тихоокеанского флота совместно с авиацией отработали задачи по отражению воздушной атаки в Тихом океане. В ходе учений самолеты и вертолеты морской авиации проверили надежность противовоздушной обороны кораблей, а ПВО получили практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения.