Турция обеспечит безопасность аэропорта Кабула

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, об этом говорили лидеры двух государств Джо Байден и Тайип Эрдоган на встрече на этой неделе.

«Они детально обсудили потенциальную миссию по защите аэропорта по мере завершения операции… Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана… Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая», — отметил он.

Кроме того, советник президента США подчеркнул, что американская сторона также ведет планирование на тот случай, если Турции не удастся выполнить свои планы в этом отношении.

Ранее союзники в Европе попросили США отложить вывод войск из Афганистана, чтобы было больше времени и поддержки для ухода из страны.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.