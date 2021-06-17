Немецкие военные устроили нацистскую вечеринку в Литве

Несколько немецких военных, дислоцированных в Литве, устроили нацистскую вечеринку в отеле, сообщает издание Spiegel.

По данным издания, немецкие солдаты исполняли экстремистские и антисемитские песни, в том числе серенаду в честь дня рождения канцлера Третьего рейха Адольфа Гитлера, а также изнасиловали сослуживца. Инцидент произошел в конце апреля, в настоящее время по данному факту ведется расследование.

«Проступки некоторых солдат в Литве – это пощечина всем, кто ежедневно служит в вооруженных силах Германии ради безопасности нашей страны <…> Они будут наказаны со всей строгостью» – заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на своей странице в Twitter.

Ранее австрийского военного приговорили к тюрьме за татуировку со свастикой на тестикулах.