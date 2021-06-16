Зеленский признал слабость флота Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего последнего телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом переговорил с ним о ситуации в Черном и Азовском морях и признал неспособность украинского флота обеспечить национальную безопасность государства. Об этом глава государства сказал в интервью агентствам France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого опубликован на его официальном сайте.

Политик отметил, что рассчитывает получить от Соединенных Штатов качественную техническую помощь и средства, необходимые для обновления Военно-морских сил украинского государства.

При этом он отметил, что неоднократно говорил украинским военным, какие проблемы есть у флота.

«Наш флот слаб. Считаю, что он должен быть мощный. И для этого есть несколько важных идей», — сказал Зеленский.

По его словам, одной из таких идей может стать наращивание поддержки от Великобритании и стран Черноморского побережья. Вторым моментом он обозначил двусторонний оборонительный договор с США, хоть в этом вопросе пока и нет никакой конкретики.

Ранее Зеленский заявил, что если страны Запада перестанут помогать его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе», чтобы решить эту проблему без помощи третьих стран.