Минобороны РФ до конца года получит VIP-версию вертолета Ми-38Т
Виолетта Ханенева
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Минобороны РФ получит до конца года третий вертолет Ми-38Т, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Третий вертолет Ми-38Т планируется передать Министерству обороны в этом году. Он выполнен в варианте «салон», — рассказал собеседник агентства.
Ми-38Т является военной версией гражданского вертолета Ми-38. Он собирается полностью из российских комплектующих и оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом. Первый полет опытного образца Ми-38Т был проведен в ноябре 2018 года.
В 2019 году Минобороны РФ получило первые два вертолета этой модели в транспортно-десантной версии, которые сейчас используются в армейской авиации Воздушно-космических сил РФ.
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