Минобороны РФ до конца года получит VIP-версию вертолета Ми-38Т

Минобороны РФ получит до конца года третий вертолет Ми-38Т, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Третий вертолет Ми-38Т планируется передать Министерству обороны в этом году. Он выполнен в варианте «салон», — рассказал собеседник агентства.

Ми-38Т является военной версией гражданского вертолета Ми-38. Он собирается полностью из российских комплектующих и оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом. Первый полет опытного образца Ми-38Т был проведен в ноябре 2018 года.

В 2019 году Минобороны РФ получило первые два вертолета этой модели в транспортно-десантной версии, которые сейчас используются в армейской авиации Воздушно-космических сил РФ.