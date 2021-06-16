Минобороны и «Сухой» планируют разработку двухместного Су-57 на экспорт

Минобороны России и конструкторское бюро компании «Сухой» разработают двухместный истребитель пятого поколения Су-57 в экспортном варианте. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки в Приморский край, передает ТАСС.

«Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия ВС РФ. В планах у министерства обороны и у КБ «Сухого» — изготовление двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос на эту модель <…>, она может создать дополнительный спрос», — сказал он.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России в этом году получат два серийных истребителя пятого поколения Су-57.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Истребители пятого поколения Су-57 производятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Согласно информации краевого Министерства промышленности, к концу 2024 года Военно-космические силы РФ получат 22 истребителя пятого поколения, а до 2028-го – 76 машин. Ранее ВКС уже получили десять Су-57. После того, как истребитель был испытан, было принято решение взять его на вооружение.