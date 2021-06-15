Украинские военные подорвались на собственных минах в Донбассе

Двое украинских военнослужащих подорвались на минах ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной ДНР.

В момент инцидента силовики направлялись к позициям комплексной комиссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

«В районе Павлополя двое военнослужащих <...> отклонились от установленного маршрута и подорвались на противопехотной мине», — приводит агентство заявление милиции ДНР.

Отмечается, что после инцидента с позиций вооруженных сил Украины был открыт минометный огонь, призванный спровоцировать ответные действия сил ДНР.

Ранее сообщалось, что двое украинских военных в результате взрыва неизвестного устройства получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивалось как удовлетворительное, второго – средней тяжести.