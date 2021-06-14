Эрдоган на саммите НАТО заявил Байдену, что позиция по С-400 не изменится

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО заявил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, что турецкая позиция по использованию зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства не изменится.

«Конечно, невозможно, чтобы вопрос по С-400 не был в нашей повестке. В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее. Я также сообщил о тех шагах, которые мы можем совместно сделать в отношении оборонной промышленности», — заявил Эрдоган.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит угрозы для НАТО в покупке российских С-400.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО заявили, что Турция поставит под угрозу безопасность альянса, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными.