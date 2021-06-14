Президент Замбии потерял сознание во время военного парада

Президент Замбии Эдгар Лунгу во время проведения военного парада в столице страны Лусаке потерял сознание, сообщает местное издание Zambia Watchdogs.

«Его превосходительство президент Республики Замбия <...> Эдгар Чагва Лунгу почувствовал внезапное головокружение <…> Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию. Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства», — указано в распространенном правительством сообщении.

Возраст президента Лунгу составляет 64 года, он руководит Замбией с 2015 года. До этого он работал министром внутренних дел, обороны и юстиции страны.

Температура воздуха в Лусаке составляет 23°C.

Ранее футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией. По словам обследовавшего футболиста кардиолога, Эриксен испытал остановку сердца и был мертв на протяжении нескольких минут.