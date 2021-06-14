В Черное море прибыли два корабля НАТО

Два боевых корабля НАТО вошли 14 июня в акваторию Черного моря. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ), передает РИА «Новости».

Отмечается, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие) «Дефендер» военно-морских сил Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов.

11 июня сообщалось, что эсминец США Laboon направился в Черное море.

Ранее американский генерал Кристофер Норри заявил, что Соединенные Штаты рассматривают Черное море как ключевую акваторию. По его словам, безопасность восточного фланга НАТО и суверенных стран региона зависят от способности Соединенных Штатов «сдерживать потенциальных противников в регионе».

Черноморскими державами являются Болгария, Грузия, Румыния, Россия, Турция и Украина. Среди этой группы государств три страны являются полноправными членами НАТО (Турция, Румыния и Болгария), а два государства числятся близкими партнерами Североатлантического альянса — Украина и Грузия.