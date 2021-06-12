Власти Украины рассказали, на что направят выделенные от США $150 млн

Власти Украины направят выделенные для страны от США $150 млн на оборону своих границ и углубление совместимости с НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского Минобороны.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине $150 млн помощи на укрепление безопасности.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что на эти средства также планируется пополнить свои арсеналы противоартиллерийских радаров и средств борьбы с беспилотниками.

«Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы», — приводятся слова министра.

В данном случае речь идет о пополнении арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы.

В мае сообщалось, что США направили на Украину $4,6 млрд с 2014 года, в том числе в виде помощи по безопасности.