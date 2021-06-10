В Болгарии погиб пропавший с радаров пилот истребителя

В министерстве обороны Болгарии сообщили, что пропавший с радаров истребитель потерпел крушение, из-за чего пилот погиб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«В ходе поисковой операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб 9 июня во время тренировочного полета», — сказали в минобороны.

Связь с МиГ-29 была потеряна 9 июня в 00.45, когда истребитель выполнял тренировочный полет над Черным морем. В организованной поисково-спасательной операции участвовали силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС. По имеющей информации, самолет рухнул в море. Что стало причиной крушения, не уточняется. Тактические учения «Шабла-21» приостановлены до завершения поисков пилота и истребителя.