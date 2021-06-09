Пашинян дал указание предложить Баку обменять своего сына на армянских военнопленных

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян дал указание предложить Азербайджану обменять его сына Ашота Пашиняна на армянских военнопленных, оставшихся на азербайджанской территории в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных», — сказал политик.

Накануне и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына Ашота в обмен на всех армян, которые по-прежнему находятся в плену.

Такое заявление глава кабмина сделал, отвечая на слова бывшего президента республики Сержа Саргсяна, который предложил ему обменять своего сына на 20-25 солдат, удерживаемых в Азербайджане.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.