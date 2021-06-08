Источник назвал причину визита Шойгу в Черемушкинский военкомат

Министр обороны Сергей Шойгу посетил Черемушкинский военкомат, где отчитал сотрудников из-за отсутствия компьютеров, в связи с обращением работающих в комиссариате пенсионеров, которым не была индексирована пенсия, сообщил «Газете.Ru» источник в Минобороны.

«Поездка министра обороны больше связана с письмом работающих в военкоматах пенсионеров, которым не индексируются пенсия. Получается, в военкомате они работают за копейки, и к тому же пенсия не индексируется. Жалуются», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, сегодня в Минобороны пройдет совещание по итогам поездки министра.

Он также опроверг версию о том, что в военкоматах запрещено использование компьютеров.

«Ничего в военкоматах из компьютеров не запрещено. Можно приносить и свои. И компьютеры там стоят. Программа по закупке техники совместно с Воентелекомом существует, но фактически не работает. Даже в Москве денег по этой программе нет, до низов вообще ничего доходит», — объяснил источник.

Ранее в сети распространилась видеозапись внезапной проверки одного из московских военкоматов главой Минобороны России.

На записи видно, как глава ведомства проходит по коридорам и заходит в разные кабинеты. В одной из комнат Шойгу отчитывает сотрудников военкомата за отсутствие компьютеров для связи с другими военкоматами.

Комментируя данную видеозапись, правозащитник Алексей Табалов рассказал «Газете.Ru», что в российских военкоматах действует режим секретности, в связи с которым предполагается полный запрет на использование компьютеров.