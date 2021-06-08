Шойгу устроил внезапную проверку в московском военкомате

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов. Кадры визита опубликовал пользователь платформы «Яндекс.Дзен» SoberView.

В ролике показано, как глава ведомства проходит по коридорам и заходит в разные кабинеты. В одной из комнат Шойгу отчитывает сотрудников военкомата за отсутствие необходимой техники.

Одна из работниц рассказала, что с другими отделениями они связываются по почте.

«Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что призывников обяжут приходить в военкомат самостоятельно.