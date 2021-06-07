Минобороны Британии признало факт пьяного дебоша своих солдат в Эстонии

Министерство обороны Великобритании заявило, что проводит расследование инцидента с британскими военнослужащими, который из-за пьянства и неадекватного поведения высадили из поезда вблизи российско-эстонской границы, сообщает The Mirror.

«В настоящий момент ведется расследование», — заявили газете в британском оборонном ведомстве.

Пассажиры поезда вызвали эстонскую полицию после того, как работники состава неоднократно просили солдат перестать пугать других пассажиров «громкими криками и агрессивными действиями». По словам очевидцев, солдаты находились в нетрезвом состоянии.

После того как военных выгнали из поезда, они были переданы военной полиции НАТО и подверглись дисциплинарным взысканиям.

Ранее британские солдаты подрались с жителями эстонского города, будучи пьяными.

В Эстонии с 2016 года размещен международный батальон войск НАТО, основу которого составляют военнослужащие британской армии. Подобные батальоны размещены также в Латвии, Литве и Польше.