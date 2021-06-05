Индия возвращает России атомную подлодку

Индия возвращает атомную подводную лодку «Нерпа», которая была арендована у России. Об этом сообщают The Hindustan Times и индийский телеканал News Nation, ссылаясь на источники.

На вооружение Индии подлодка поступила в апреле 2012 года, сроком на десять лет. Субмарина эксплуатировалась под именем «Чакра».

По информации изданий, она возвращается в Россию из-за того, что скоро заканчивается срок ее аренды.

Однако NDTV со ссылкой на свои источники сообщает, что причиной возвращения подлодки за десять месяцев до истечения срока аренды стали проблемы с техническим обслуживанием, в том числе с силовой установкой. Как передает телеканал, подлодка направляется во Владивосток, на ее борту находится индийский экипаж. Субмарину сопровождает военное судно.

Индия использовала «Нерпу» для обучения экипажей подводных лодок, а также для отслеживания движения военных судов Китая. Эта подлодка стала второй арендованной Нью-Дели у России. В январе 1988 года ВМС республики взяли в лизинг у СССР многоцелевую атомную подводную лодку проекта 670 «Скат» К-43.

Подлодка «Нерпа» относится к классу подлодок «Щука-Б» (Akula-1 в классификации НАТО). С 2009 года она была на вооружении ВМФ России.