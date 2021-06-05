На Украине признали стрельбу куда попало в Донбассе

Украинские артиллеристы в ходе боевых действий в Донбассе вели стрельбу с низкой точностью, признал заместитель секретаря Совета безопасности страны, генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Его слова приводит РИА «Новости».

«У нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина – стертые каналы стволов», – рассказал генерал.

По его словам, износ стволов объясняется «диверсией» со стороны предыдущего руководства Генерального штаба ВС Украины, при котором в течение двух лет снаряды «ежедневно выстреливали в пустоту».

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинские силовики обстреляли школу и ясли-сад в поселке Золотое-5, когда в зданиях находились дети.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.