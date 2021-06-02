В России планируют запустить серийное производство авиабомбы «Дрель»

Ростех планирует запустить серийное производство авиабомбы «Дрель» в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игоря Насенкова.

«Проект «Дрель», думаю, будем завершать уже в следующем году. Если мы завершим испытания в следующем году, то, в принципе, с 2023 года сможем ставить уже на серию», — сказал он.

Планирующая авиабомба «Дрель» разработана Научно-производственным объединением «Базальт» (входит в «Техмаш»). Бомба предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. Испытания «Дрели начались еще в 2016 году, в 2018 году они были успешно завершены.

Американский журнал The National Interest оценил российскую разработку. В одной из статей издания говорилось, что «Дрель» оснащена технологией отражения противника, а поэтому против нее бессильны ракеты с инфракрасными головками самонаведения.